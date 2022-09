Le preguntaron si se retocó la cola y respondió: “Carne natural”

“¿Charlamos?”, escribió Cinthia Fernández entre sus historias de Instagram, dando pie a toda clase de preguntas de sus seguidores. Una de las primeras en replicar fue la de un usuario que quiso saber si la bailarina “se hizo la cola”.“Si. ¡De carne natural!. Con celulitis y estrías como todas. No se hagan los glúteos, es peligroso y queda re mal. Vayan al gym y metan sentadillas. Ese es el mejor bisturí. ¿O preguntabas otra cosa?”, respondió Cinthia con ironía.“A veces tenés cada arranque raro, pero te banco. Te jode la foto post del progre mostrando, miren, soy un re papá”, preguntó otro usuario haciendo referencia a Matías Defederico. Como respuesta, Cinthia Fernández solo compartió un link de TikTok, donde se ve a un hombre hablando sobre su “rol de padre”.“Te estoy llamando porque quiero organizar para este fin de semana. El domingo es el día del padre y quiero pasarlo con ellos. Tenés razón que nunca aparezco, que no te doy la cuota alimentaria, que nunca estoy cuando ellos me necesitan, que nunca atiendo las llamadas. Pero bueno, este fin de semana por lo menos quiero verlos, que es el día del padre”, se escucha decir al hombre del video con una cara deformada de modo tal que parece ser una rata.Siguiendo la misma línea, Cinthia le respondió a otra seguidora que quiso saber cómo estaba Francisca, la más pequeña de sus hijas, luego de la internación por intoxicación. “Esta potra está muy bien! Anda flacucha, pero está re bien de ánimo y contenta de estar en casa y ver a sus amigos”, aseguró.Si bien respondió muchas preguntas, varios de sus seguidores quisieron saber también si Martín Baclini, su expareja, había llamado para saber cómo estaban. “¿Martín te llamó cuando la nena estuvo internada?”, fue la pregunta que pudo leerse entre sus historias. La respuesta llegó con un corazón y una explicación que demuestra la buena relación que mantienen: “Siempre. No viajó porque no lo dejé. Y además me ofreció internarla en Miami y avión sanitario”.