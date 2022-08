Cinthia Fernández respondió si volvería con alguno de sus ex

Pasaron más de dos años desde que Cinthia Fernández y Martín Baclini le pusieron un cierre definitivo a su historia de amor, que no finalizó en los mejores términos, aunque acostumbre a hablar bien uno del otro.Sin embargo, y a pesar de que el final de la historia no fue el mejor y tal vez tampoco el más maduro, la panelista continúa afirmando que el empresario es el amor de su vida.Hace unos meses, Baclini había recibido una jugada propuesta de Cinthia Fernández en su cuenta de Instagram, ante un osado posteo luciendo todos sus tatuajes. “¿Querés ser mi novio de nuevo? ¡No acepto un noooooo! Qué bueno estás, mi león”, le comentó Cinthia.Ante tamaña declaración de amor, la reacción de Martín Baclini fue de absoluta sorpresa, por lo que su respuesta fue corta, pero concisa. “Mudo quedé”, le contestó.No obstante, pese a las demostraciones de amor de Cinthia Fernández y a los deseos de volver con él, esa no parece ser la intención del empresario, que no querría volver a apostar por una relación con la panelista.Ante este panorama, Cinthia Fernández abrió su corazón y volvió a expresar sus sentimientos de amor por Martín Baclini. En sus historias de Instagram, un usuario le preguntó si volvería con alguno de sus ex y la panelista respondió sin dudarlo. “Ahora no quiero, pero sí con Martín. Lo volvería a elegir”, aseguró.Hace unas semanas, Martín Baclini fue invitado a Socios del Espectáculo y le cortó el rostro en vivo a Cinthia Fernández. “Yo estoy muy bien solo”, expresó el empresario, de manera contundente.La modelo y el empresario se reencontraron en varias oportunidades en los últimos meses; por ejemplo, en el cumpleaños de Mariana Brey y en el de Ángel de Brito. También, por una casualidad, en un restaurante de Puerto Madero. Sin embargo, no se vislumbra una reconciliación.