Wanda Nara fue denunciada por su ex empleada: de qué la acusa

Wanda Nara se encuentra envuelta en nuevo escándalo con su ex empleada. Esta vez, María Carmen Cisnero Reboledo la denunció a ella y a su esposo Mauro Icardi por los delitos de “trata de persona y reducción a la servidumbre”.Cisnero Reboledo ya había hecho pública su acusación contra la mediática por haberla dejado varada en Milán, Italia. Si bien luego retiró lo dicho, ahora es representada por el abogado Alejandro Cipolla en esta demanda.La denunciante dejó por sentado en la vía legal lo siguiente: “Que venimos por esta vía, a formular denuncia penal contra Wanda Solange Nara, Mauro Icardi y Nora Colosimo, todos residiendo en el extranjero siendo esto de público conocimiento, conforme en principio a los delitos de trata de persona y reducción a la servidumbre, artículos 145 bis y 140 cc del Código Penal”.La ex empleada de Wanda Nara había acusado a la empresaria de haberla abandonado en su casa de campo de Italia y de no pagarle el sueldo.Allí fue que se dio a conocer el audio en el que la empresaria le explica que ella era “parte de su familia” y que había viajado a la Argentina para tramitar su divorcio del futbolista del PSG."Es muy triste cuando a alguien que le diste tanto te traiciona. Por suerte todo ya está depositado donde tiene que estar, en la Justicia (hasta el último pago). Lamento mucho las personas que hoy rodean a esta mujer con ideas y propuestas que no le van a dar nada bueno, concluyó.