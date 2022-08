Se sacó fotos con un body de encaje negro y sorprendió con su look de entrecasa

Adabel Guerrero sabe explotar su sensualidad. La artista es parte de “Sex, viví tu experiencia” y se abrió un perfil en una plataforma de contenidos para adultos.La bailarina, de 44 años, posó con un revelador conjunto negro de lencería: lució un body de encaje y unas botas de caña alta gamuzadas.“‘Si quieres vivir una vida feliz, átala a una meta: no a una persona ni a un objeto’. Y vos, ¿a qué estás atado; te hace feliz?, interrogó.En otro posteo, Guerrero narró que a su empleada le consultaron si era "una diva" cuando estaba en su casa, por eso se animó a grabar un video para mostrar un poco su vida íntima.“Expectativa versus realidad”, escribió y se mostró sacándose la remera y caminando con un conjunto de lencería rojo y luego realizó la misma escena pero con su ropa habitual."Cuando estoy entrecasa y me voy a bañar, quizás pensás que mi ropa interior es muy hot. Te cuento que no tanto. ¿Cuál es tu ropa interior favorita?", volvió a preguntar.