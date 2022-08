Wanda Nara y otra foto de alto voltaje: qué color parece ser su obsesión

Después de su visita exprés a Buenos Aires, Wanda Nara voló de vuelta al verano europeo. El destino fueron las playas de Ibiza, España, su lugar favorito para pasar los días de calor. Hasta allí llegó con Mauro Icardi y sus hijas Isabella y Francesa luego de una escandalosa semana en donde trascendió un audio en el que se la escuchaba decir que estaba pidiéndole el divorcio a su marido.Como de costumbre, Nara no se olvidó de compartir con sus seguidores de Instagram el look que eligió para un momento de relax bajo el sol y fiel a su estilo, optó por una microbikini fucsia y negra.Sobre una lona y con el mar de fondo, se hizo una foto con la parte superior de un corpiño diminuto, de moldería triangular, en color fucsia estridente. El tono se volvió uno de los favoritos de la empresaria, que en el último tiempo no para de usarlo.La parte de abajo del traje de baño es una bombacha negra clásica, también XS y con tiras finas, al mejor estilo hilo dental. Para completar el estilismo de playa se puso un collar dorado con los nombres de sus hijos y un par de lentes de sol oscuros, describe el portal de TN.“El ruido del mar es solo lo que quiero escuchar”, escribió junto a la postal, reafirmando una vez más su fanatismo por la playa y por los looks de alto verano.Basta con echar un vistazo por al perfil de Instagram de Wanda Nara para comprobar que el fucsia es su nuevo color favorito. Y no es para menos: desde que Valentino lo eligió en marzo de este año como protagonista de una de sus colecciones, todas las fashionistas mueren por usarlo, sobre todo en versión total look.Hace un par de semanas, también en la playa, Wanda Nara se fotografió con una camisa de este color firmada por Balenciaga, con el nombre de la marca a en negro en la espalda. La combinó con una bikini negra colaless y sumó una minicartera fucsia con brillos, también de Balenciaga.Anteriormente, se hizo una autofoto frente al espejo con una enteriza del mismo tono, cavada y con cuello redondo, con letra B de Balmain en color blanco en el frente, a juego con los detalles de los bordes.Algunos meses atrás, desde Ruanda, posó al borde de una pileta de espaldas con un conjunto de lencería fucsia, firmado también por Balmain, con un detalle de un elástico con la inscripción “Balmain Paris” en blanco.