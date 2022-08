Alex Caniggia "es un mercenario, le gusta ganar dinero", dijo su representante

“¿Estaba contento de haber ganado?”, le preguntó Florencia de la Ve al manager y él fue muy honesto. “Él está feliz. Alex es absolutamente competitivo y es mercenario, o sea que le gusta ganar dinero”, señaló, picante.



“Le gusta la guita que ganó, pero por sobre todo le gusta haber ganado a otro”, aseguró, sobre el triunfo que consiguió frente a Martín Salwe en el reality de Pampita y el Chino Leunis. Noviazgo, a pasos firmes

El noviazgo de Melody Luz y Alex Caniggia avanza a paso firme afuera de El Hotel de los Famosos, reality en el que se conocieron y nació el amor, más allá de que algunas personas del público le hagan una recurrente pregunta a la bailarina sobre el romance.



"Al principio del reality no nos teníamos en vista. La gente me cruza y me dice '¿es real lo de Alex?'. Es obvio que es real", contó Melody en La Noche del Domingo, por América.

Ciudad Magazzine.