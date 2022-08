Su vestido escotado generó polémica y Barby Silenzi no se quedó callada

Barby Silenzi lució y con transparencias en la fiesta de 15 de Sol, la hija de Karina La Princesita y El Polaco, y causó revuelo. Tras las críticas, la artista rompió el silencio.Consultada por Ciudad al respecto, Barby Silenzi declaró: "Al Pola le encantó cómo estaba vestida, me dijo que estaba hermosa. No vi mucho qué se dijo. Pero todo bien, cada uno puede opinar lo que quiera".Barby también se refirió a quienes dijeron que por culpa de su vestido se robó el protagonismo de la fiesta y causó impacto entre los invitados: "En definitiva ese es un prejuicio de los demás, no mío"."A él (El Polaco) siempre le gusta como estoy, como me visto. Jamás me dijo cómo vestirme, o me exigió 'eso no y eso sí ponételo'", cerró categórica la famosa, dejando en claro que hizo oídos sordos a las críticas.Luego de los 15 de Sol, Barby Silenzi fue cuestionada por la elección de su vestuario. Uno de los más lapidarios a la hora de analizar el vestido fue el asesor de moda Mariano Caprarola.En una nota para LAM (América TV), le consultaron al integrante de La Jaula de la Moda por el vestido de la artista y disparó: "Yo no te critiqué a vos, bombona. Critiqué que no podés ir disfrazada de vedette a los 15 de tu hijastra. Si yo soy La Princesita, te hago echar"."¿Cuál es el problema?", quiso saber el cronista. "Y. . . ¿qué hacemos si a tu fiesta de 15 te llega la novia de tu papá vestida casi desnuda? Hay que saber en qué situación usar la ropa. La protagonista no era ella", cerró.Otra de las opiniones que resonó fuerte fue la de la periodista Fernanda Iglesias, quien aseguró que estaba "en bolas". A su vez, Andrea Taboada le puso los puntos. Primero, Ángel de Brito contó que en La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine) defenestraron los looks de los protagonistas de la gran noche. A raíz de esto, Fernanda Iglesias disparó: "No da que se metan a criticar así. Atrasa, ya fue". Rápido de reflejos, Ángel le recordó: "Pero si vos criticaste recién a Barby Silenzi, dijiste que estaba en bolas"."Yo dije que si vas en bolas no tenés un perfil bajo", se justificó la panelista. Luego pusieron al aire el video del accidentado momento de Barby Silenzi en el cumpleaños, donde se enredó con el vestido y cayó al suelo. En ese instante, Fernanda repitió: "Claro, pero si querés un perfil bajo no vas en bolas". Sin vueltas, Andrea Taboada la cruzó: "Qué pacata. . . qué tiene que ir, ¿de monja?".Insistente, Iglesias sostuvo su pensamiento y bromeó que se tropezó porque fue a la fiesta con ese vestido osado. Ya agotada de los comentarios de su compañera, Andrea le dijo a los gritos: "Eso atrasa, que una mujer diga 'ay porque fue en bolas'. ¡Eso atrasa, Fernanda Iglesias! ¡Atrasa, atrasa! Haceme caso una vez".