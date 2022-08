Barby Franco contó por qué no muestra su pancita de embarazada

Barby Franco atraviesa un gran momento junto a Fernando Burlando, con quien esperan su primer hijo tras una larga lucha por ser padres.



Mientras disfruta de su embarazo, Barby respondió las consultas de sus seguidores a través de Intagram Stories y uno de ellos le preguntó por qué no muestra su pancita.



“¿Por qué no mostrás tu pancita? ¡Queremos verla!”, escribió su seguidor.



Y ella respondió con sinceridad: “No sé, por protección jajajaja. Ya la voy a mostrar y se van a morir”.



En diálogo con el programa televisivo LAM, Barby Franco explicó cómo reaccionaron las hijas de Fernando Burlando, María y Delfina, ante la noticia de que tendrán un hermanito o hermanita.



“Yo me llevo mejor con ellas que con el padre”, comenzó diciendo Barby.



Y agregó: “Fueron las primeras en enterarse de la noticia. Se pusieron muy contentas de tener una nueva criatura en el hogar a la que, seguramente, mimarán mucho”.

Fuente: Ciudad.com