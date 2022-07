Ivana Nadal: “Mi mamá nos abandonó y me crió mi papá”

Ivana Nadal sorprendió en "PH: Podemos Hablar" con crudos detalles sobre su crianza y su infancia.



“Mi mamá nos abandonó y me crió mi papá peluquero. Se alejó porque tuvo problemas con las drogas”, comenzó ante la pregunta sobre una gran presencia masculina en su vida.



Entonces, la mediática continuó al explicar cómo fue la momentánea salida de su mamá de su vida: “Mi vieja dijo 'estoy mambeada, me corro de acá'. La verdad, gracias, porque hubiese sido mucho peor que esté ahí y ver toda esa realidad.Al poco tiempo de haber nacido, mi vieja decidió alejarse un tiempo. La figura de mi papá fue lo más fuerte que tuve. Estaba todo el día en la peluquería”.



“Me terminé criando los primeros años más con mis abuelas. Mi viejo estaba, pero fue como muy marcada la presencia de mis abuelas”, destacó sobre las enseñanzas y el cuidado de las dos mamás de sus papás.



Además, Ivana Nadal celebró el apoyo que recibió de su papá por la batalla con las drogas de su madre: “Es una enfermedad. No sé como él lo transitará internamente, pero nunca fue de ponerme a mi mamá en contra o de prohibirme verla. Siempre me apoyó y siempre estuvo todo bien”.



Y cerró al referirse al motivo por el que su progenitora fue a la cárcel: “Mi mamá había firmado unos cheques que eran una estafa. Fue un proceso de despertar muy grande para mi mamá. Fue re lindo acompañarla”.

Fuente: Ciudad