Yanina Latorre en bikini, “feliz y sin filtro a los 53”

Yanina Latorre se encuentra en Miami disfrutando de unas vacaciones. Acompañada de su esposo, el exfutbolista Diego Latorre, no dudó en mostrarse al natural.“Feliz. Sin filtro a los 53 amoooooooooor”, escribió en el carrusel de imágenes que compartió después de un día de playa. Y, para los curiosos, aclaró un detalle: “Amo que Latower me saque fotos”, en referencia a su esposo.Los comentarios con halagos, tanto de sus seguidores como de su entorno, no tardaron en llegar. “¡Sos la más linda del mundo!”, escribió Lolita Latorre, su hija mayor; mientras que Carolina Molinari y Nazarena Vélez se decidieron por unos fueguitos.La frase de Yanina Latorre llega después de una polémica por fotos de Wanda Nara en la playa. Por estos días se estuvo hablando mucho del retoque que los famosos suelen hacerse en las fotos que suben a sus cuentas personales de Instagram. Cinthia Fernández tuiteó al respecto, cuestionando la actitud de Wanda y su preferencia por el photoshop.“Con el carisma que tiene Wanda y la simpatía que maneja con las mujeres, por qué no se muestra tal cual es. Real, sin esa batería de filtros que se pone. Daría un buen mensaje”, señaló la panelista televisiva.Relajada en la playa en un viaje a Ibiza junto a sus hijas y Zaira Nara, la pareja de Mauro Icardi se animó al topless y disfrutó del mar. De ese momento fue que se viralizó el material en el que ella aparece sin los retoques que suele aplicarle a las instantáneas que sube de su cuerpo.