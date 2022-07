Cinthia Fernández contra Wanda Nara: “Por qué no se muestra como es”

Wanda Nara disfruta de unas vacaciones en Ibiza junto a su hermana Zaira Nara, sus hijas Isabella y Francesca, y algunos amigos. Este “viaje de chicas” cobró notoriedad en las últimas horas a partir de que se filtraran unas fotos donde se puede ver a la mediática sin ningún filtro. Dada la repercusión que tuvieron esas imágenes, Cinthia Fernández hizo una reflexión y abrió una polémica en Twitter.



La panelista televisiva no dudó en emitir su opinión en Twitter. “Con el carisma que tiene Wanda y la simpatía que maneja con las mujeres, por qué no se muestra tal cual es. Real, sin esa batería de filtros que se pone. Daría un buen mensaje”.



El comentario de la bailarina no cayó simpático entre sus seguidores que no dudaron en salir al cruce. “Ay, qué raro Cinthia criticando como actúa una mujer”, lanzó una usuaria. “Porque la que maneja un Lamboghini en París y se creó su propio imperio, puede. . . Y a la que le gustaría estar en su lugar, cri-ti-ca”, respondió filosa otra. “¿Y si tiene ganas de usar filtros? ¿Por qué creés que podés opinar de eso?”, le cuestionaron.