Luciana Salazar sigue con su descanso de lujo: ¿se verá con Julián Álvarez?

Luciana Salazar está de vacaciones en Europa y compartió el minuto a minuto de su viaje por su cuenta de Instagram. La modelo, que viajó hace poco más de una semana, ya pasó por Saint-Tropez y Montecarlo, y ahora se encuentra en Milán.La primera parada de la mediática fue el principado de Mónaco, precisamente el barrio de Montecarlo, donde se retrató con un mini vestido blanco y negro a cuadros y el mar Mediterráneo de fondo. El lugar es conocido por ser un barrio de reunión de miembros de la realeza, millonarios y estrellas de cine.El próximo destino fue Saint-Tropez, una localidad francesa famosa por sus playas paradisíacas, uno de los centros turísticos más importantes de la Costa Azul.Con la arena de fondo, Luli posó con una malla negra muy sexy, completando el look con anteojos de sol negros y cartera en el mismo tono.En otras fotos se la vio con un look más de noche: un mini vestido violeta de seda. Y además, se tomó fotos junto a bolsas de Dior y Versace, mostrando que estuvo de shopping por las tiendas más caras del mundo.Luego de disfrutar de Francia, Salazar se fue para Italia, donde eligió la ciudad de Milán. Allí, visitó el famoso Duomo ubicado en pleno centro y posó en la famosa Galleria Vittorio Emanuele, donde se concentran las marcas de ropa más lujosas del mundo.Las vacaciones europeas de Luciana Salazar se dieron justo cuando el futbolista Julián Álvarez se fue casualmente a jugar al Manchester City de Inglaterra y en medio de rumores de romance entre ambos.Es que, pese a que ahora él está de gira por los Estados Unidos (volverá en una semana a Inglaterra), en las últimas semanas surgieron versiones de que la modelo y el jugador de la Selección estarían viviendo un affaire.“Confirmamos, el nuevo amor de Luciana Salazar es Julián Álvarez. Ya fue varias veces al departamento en el Chateau Libertador, lo han visto los vecinos. Ella fue a verlo al palco de River y él le dedicó dos goles el partido anterior. Es un amor, súper atento, le regala bombones", sostuvo la periodista Paula Varela en el programa televisivo Socios del espectáculo.En tanto, Luli había dado pistas de su nuevo amor cuando publicó videos en sus redes desde el Monumental. Desde allí subió imágenes de un partido de hace algunas semanas junto a un emoji de gallina y la frase: "¡Vamos River!".Además, la modelo compartió una foto junto a una caja de bombones que le habría regalado su nuevo amor y una tarjeta con una araña dibujada, tal como lo apodan al deportista.Sobre el futuro de la relación, las panelistas del ciclo conducido por Rodrigo Pallares y Rodrigo Lussich opinaron que seguramente no lleguen a ponerse de novios. "No creo que se ponga de novia, es un entretenimiento", lanzó Mariana Brey.Lo cierto es que el jugador estuvo en River hasta hace pocas semanas, cuando viajó a Europa, justo donde está Salazar, para comenzar una nueva etapa en el Manchester City, publica el diario