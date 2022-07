Wanda Nara entre indirectas a la China Suárez y cautivantes trajes de baño

Hace pocos días, la China Suárez presentó su último tema “Lo que dicen de mí”, una oda a lo que fue conocido como Wandagate y que la tuvo a ella como actriz principal en una historia de infidelidad que protagonizó Mauro Icardi.Después de nueve meses, Wanda Nara y Mauro Icardi siguen siendo una pareja muy feliz y la China está sacando temas y viviendo un apasionado romance con el músico conocido como Rusherking. Pero, desde sus redes, la rubia empresaria no ha perdido oportunidad de dedicarle algunos posteos misteriosos a la China.El último fue una foto en la que se la ve a Wanda con un look muy cool para salir con su hermana Zaira por las calles de Ibiza que va acompañada con la frase: “No confundas mujer libre con mujer fácil. La primera elige. La segunda se conforma”.La cosa no queda ahí porque la que le dio like a la publicación de Wanda es nada más y nada menos que Camila Homs.Wanda Nara está descansando en las paradisíacas playas de Ibiza junto a su hermana Zaira y sus pequeñas, Francesca e Isabella. En una de las fotos que posteó la empresaria en sus redes se puede ver el detalle de la mano de una de sus hijas. “Siempre mami”, escribió Wanda.Con un traje de baño negro y accesorios rosados, la argentina le puso color y más calor al verano español.