Cinthia Fernández sobre la venta de sus imágenes eróticas: “Necesito la guita”

En marzo, Cinthia Fernández recibió una propuesta laboral. Después de pensarlo se animó y hoy es una de las argentinas que venden su contenido erótico en una plataforma para adultos. En su caso, son 15 dólares lo que deben abonar los suscriptores para acceder a su contenido sin censura.La modelo reconoció dijo que sí porque necesitaba la plata. “Yo elijo el contenido que quiero. No me pongo en pelotas total. A mi no me toca nadie”, expresó en una nota con LAM (América) luego de que difundieran algunas de las imágenes que tiene a la venta.Cinthia explicó que le da vergüenza tener que vender sus postales hot, pero argumentó: “Yo necesito la guita porque mantengo toda mi casa y tengo muchísimos gastos. Me sirve la guita. Para mi es como un laburo, tengo que trabajar de sexy y lo hago”, cerró.Hace algunas semanas, Cinthia Fernández publicó en sus redes el comprobante de la transferencia que le había hecho Matías Defederico. Allí figuraba que el exfutbolista le envió 55 mil pesos, 113 mil menos de lo que estableció la Justicia.Con ese dinero, la panelista de Momento D (eltrece) apenas puede hacer una pequeña compra en el supermercado. “Sin frutas, verduras ni artículos de limpieza. Para un montón de gente es un montón y yo lo respeto, pero no es mi realidad y no es lo que tengo que recibir”, disparó indignada.