Se puso plumas y conchero después de 10 años: “El cielo no me ofrece garantías”

Andrea Rincón posteó unas imágenes en la que se la ve con plumas y conchero. La actriz participó durante mucho tiempo en carnavales de Gualeguaychú por lo que aprovechó el momento y comparó la foto actual con una que se había tomado hace 10 años. “Estamos en la tierra cuatro días y el cielo no me ofrece garantías. Diez años después, mejor volver a empezar”, escribió la actriz junto a la publicación.En la foto 10 años atrás, se la ve con un conjunto plateado con detalles amarillos. Ahora, la actriz no pasó desapercibida y se puso un look en el cual predomina el rojo y tiene detalles en rosa y violeta.En esta oportunidad, Andrea Rincón no participará de un carnaval, sino que se colocó las plumas para grabar la novela “ATAV”, en donde interpreta a una actriz de época. Rincón estaría homenajeando a Moria Casán y subirá a los escenarios como vedette. En ese contexto, la actriz subió unas fotos del backstage antes de salir a escena.Hace poco, la actriz también generó revuelo en sus redes cuando compartió unas fotos en las que posaba con una bikini roja mientras pasaba unos días de vacaciones en un conocido hotel de Buenos Aires. Sus fanáticos le hicieron saber que el rojo es el color indicado para ella: “Diosa, el rojo te queda hermoso”, le escribió un seguidor.