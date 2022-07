Luciana Salazar compartió postales de su lujoso viaje: “Playa, noche”

Luego de unos meses intensos en el terreno personal y profesional, Luciana Salazar armó las valijas y viajó rumbo a Montecarlo, para tomarse unos días de descanso. Primero mostró el outfit que utilizó para salir por las calles.Desde Mónaco, la ex de Martín Redrado usó un look en blanco y negro que combinó con un bolso Louis Vuitton y un cinturón de Hermès, una de sus marcas preferidas. También eligió unos accesorios de primera línea.Por si esto no fuera suficiente, Luciana Salazar también le añadió a su look un par de anteojos de sol negros, el pelo suelto y los labios pintados de fucsia que estaban a tono. A través de sus redes sociales, se dejó ver desde diferentes puntos de Mónaco, ya sea desde el puerto hasta una increíble terraza con vista al mar.Y recientemente, posteó fotos desde St. Tropez, Francia, en las que compila un poco de lo que viven a toda hora en su descanso. “Playa, noche”, escribió la modelo.