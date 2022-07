Los motivos por los que Nicole Neumann no quiere conocer a Luca Cubero

Cuando a fines de 2021, Mica Viciconte y Fabián Cubero anunciaron que estaban esperando su primer hijo, Nicole Neumann deslizó que la llegada del bebé podría provocar un acercamiento con la última ganadora de MasterChef Celebrity, ya que Indiana, Allegra y Sienna -las nenas que tuvo con el ex futbolista- estaban muy contentas por tener un hermanito.



Sin embargo, luego del nacimiento de Luca, quien llegó al mundo el 6 de mayo pasado, la modelo dejó en claro que no tiene interés en conocer al menor.



Todo comenzó por una llamativa frase que publicó en sus redes sociales: "A quien actúa con maldad hay que desearle suerte, tarde o temprano la necesitará".



Y como en más de una oportunidad usó su perfil para dedicarle mensajes a su ex marido, Alejandro Castelo -cronista de LAM- no dudó en preguntarle si detrás de ese mensaje, se ocultaba un enojo con el "Poroto".



"La verdad que no. No estoy enojada con nada. Mientras mis hijas sean felices, no tengo nada por qué enojarme. La vida es corta para enojarse por pavadas", comentó.



Cuando le preguntaron si estaba dispuesta a conocer al nuevo integrante de la familia, fue determinante: "Cada uno tiene su familia, su historia, sus cosas. Yo estoy feliz con mi trabajo, con mi situación sentimental".



Un detalle no menor es que, a pocos días del nacimiento de Luca, Viciconte tuvo un fuerte enfrentamiento virtual con Nicole y la ex chica Combate publicó un mensaje acusatorio en sus historias de Instagram.



"La irresponsabilidad es la conducta mediante la cual una persona no cumple ni respeta aquello que forma parte de sus responsabilidades u obligaciones. Un acto de irresponsabilidad es llevado a cabo sin que la persona tenga en cuenta o prevea las consecuencias que este tiene hacia sí misma o hacia los demás", comenzó.



Y continuó: "Si sabías que te sentías mal, por lo menos hubieses avisado ese mismo día y no exponías a nadie y de esa manera, nos cuidamos todos. Un bebé recién nacido tengo. Tomó conciencia que no es por mí esto, sino a todos los que ponés en riesgo".



Si bien no arrobó a Nicole, minutos más tarde la jurado de Los 8 escalones del millón comunicó que estaba transitando el Covid-19 por segunda vez. .



"Quería que se enteren por mí que tuve un contacto estrecho, así que ayer a la noche me hisopé. No tengo ningún síntoma, ni tenía pero di positiva. Así que acá estoy en mi casa, aislada", explicó a través de un video e instó a sus seguidores a que sigan cuidándose ante la cuarta ola de contagios.



Acto seguido, la marplatense redobló la apuesta y publicó u crudo mensaje, con el que quedó evidencia que la destinataria era Neumann. .



"Contagiarse le puede tocar a cualquiera, no ser responsable es otra cosa. Si salís a todos lados sin barbijo y después decís que hay que cuidarse, no va con tus actos", señaló. .



"Si el domingo ya sabías de ese contacto estrecho, lo podrías haber comunicado. No voy a permitir la victimización porque ya no va más. Hay que hacerse cargo de los errores de uno. Ojalá todos nos cuidemos un poquito para cuidar a los demás", cerró.



Por su parte, "Nikita" se limitó a compartir un picante mensaje que subió Jorgito Moliniers, su amigo, en Twitter. .



"Hay cosas que no se hacen, ¡se nace! Dormir con la imagen más bella del universo, le duela a quien le duela", escribió el bailarín, que, en más de una oportunidad, salió a bancar públicamente a la modelo.