La sugestiva foto de la China Suárez con Rusherking en su esteticista

Desde que decidieron gritar su amor a los cuatro vientos, la China Suárez y Rusherking comparten gran parte de su relación con sus seguidores y, luego de disfrutar de unos días de descanso en las playas de la Riviera Maya, la actriz llevó al cantante a una consulta con su médica esteticista."Ella es incondicional. La he llamado de viaje a la madrugada por alergias o un sarpullido. Ella siempre está", le escribió a la profesional en sus redes, junto a una foto en la que se los ve a los tres juntos.Aunque no especificó a qué tratamientos se sometieron, la artista de 30 años subió una pícara foto: de espaldas a un espejo, posó el pantalón de jean bajo, dejando a la vista su figura.Luego, compartió fotos y videos junto al bebé de su doctora, a quien le inventó una canción con la que lo invitaba a vivir en su hogar: "Me lo llevo pa´ mi casa. Total, uno más, nadie se entera", entonó la rubia con dulzura.Por su parte, Rusher no publicó nada sobre la cita médica en sus redes, pero en Twitter decidió salir a responderle a quienes lo criticaron por haber desafinado en una presentación en vivo junto a Alejandro Lerner."Estos giles que te equivocás una vez y ya te salen a matar, vos estás de conductor de un programa que se basa en hablar de la vida de los demás. Déjate de joder…", escribió en su cuenta de Twitter, en referencia a los chistes que hizo Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo.Y agregó: "Perdón gente me descargo por acá porque me tienen los huevos llenos, siempre me quedo callado".Además, en su cuenta de Instagram dio detalles de los motivos por los que no cantó como el público esperaba."Estoy con una bronquitis muy fuerte hace dos semanas. No puedo abrir la garganta ni hablar sin que me duela. Tampoco escucho bien por lo mismo y canté sin mis In ears y sin nada. Hice lo que pude, la verdad", explicó y prometió grabar un nuevo acústico con Lerner, quien lo va a acompañar en la creación de su próximo disco.La música es un punto de encuentro entre la China y Rusher, ya que la actriz -que cantó en la mayoría de los proyectos que encabezó- decidió lanzarse como cantante y, luego de la colaboración con el cordobés Santiago Celli, se espera que presente oficialmente su primera canción solista, que ya se filtró. Fuente: (NA)