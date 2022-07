En colaless, se filmó frente al espejo y levantó la temperatura del invierno

Frente al espejo de su departamento, Jimena Barón bailó semidesnuda y se filmó de espaldas a la cámara: “m o r n i n g”, escribió la actriz y cantante como epígrafe del video.Hace unos días, la artista le blanqueó los ingresos que recibe por canjes a su hijo Momo. La cantante compartió un insólito diálogo con el nene de ocho años y le explicó el dinero y los productos que obtiene gracias a las redes sociales.“O sea, según vos, en nuestra vida el 70% lo garpo yo y el 30″, comenzó diciendo la cantautora. Antes de terminar la frase, fue interrumpida por su hijo, quien completó: “Nos los dan gratis”. “Es canje. 70 - 30 decís”, retrucó ella.Momo, su hijo fruto de la relación con Daniel Osvaldo, caminaba por la calle mientras picaba una pelota. Después de la charla con su mamá, dio un ejemplo que hizo reír a la artista: “Como esta pelota y esta campera”.“Bueno, bien. Todo canje. . . Pero la remera te la traje de allá, de Miami”, remarcó ella. “Sí, me la compraste y el buzo este también”, añadió el nene. “Y acá a donde venís a jugar al básquet garpeti, gatilleti”, aseguró Barón.Jimena Barón se muestra muy contenta junto a su novio, el empresario Matías Palleiro. Aunque al principio mantuvo la relación alejada del ojo público, en las últimas semanas comenzó a darle visibilidad en las redes sociales. Incluso, el joven, que también es modelo, estuvo presente en el cumpleaños número 35 de la actriz.Las cosas entre ellos parecen ir viento en popa y la pasión de ambos se mantiene a pesar del paso del tiempo. Tal es así que Matías decidió hacerle un especial regalo a su novia, quien registró el presente en su cuenta de Instagram: le obsequió una traba para colocar en la puerta de la habitación.“Una compra muy sutil”, escribió Jimena al mostrar la bolsa con la traba que le había dado su novio. Sin dejarlo ahí, explicó los motivos del regalo entre risas: “Me dijo que quiere . . . en paz”. Con una seguidilla de videos en sus historias, la artista fue retratando cómo intentaban instalarla.Sin embargo, no pudieron cumplir con su objetivo, ya que el marco de la puerta tenía un relieve, lo que impedía la colocación del elemento. Para terminar el mensaje, Jimena mostró el desánimo de su pareja al no lograr su cometido.De todas maneras recientemente lo lograron: compraron otra traba que se adaptara a la puerta.