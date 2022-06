Noelia Marzol contó qué sintió al viajar sin su marido y sin su hijo

Noelia Marzol, embarazada por segunda vez de Rodrigo Arias, viajó a México con su mamá para relajarse.Si bien tenía muchas ganas de viajar en soledad, extraña mucho a su marido y a su hijo, Donatello, con quienes charla todos los días vía videollamada.A punto de finalizar su viaje, Noelia posteó varias fotos en la playa luciendo su pancita de embarazada y le dedicó a su familia un conmovedor mensaje."Extraño horrores a mi Dona y a papá. Esta sintiéndose lindo conectar y registrar profundamente la presencia de Alfo. Creo que en la vorágine del día a día, el trabajo y mi absoluta elección de fijar la mayor parte de mi atención al pequeño, porque lo merece y necesita, me olvidaba de disfrutar cada segundo de nuestra beba"."También me encanta verlos juntos y disfrutarse intensamente. Los veo y siento felices. Y por supuesto, están experimentando cosas que con la pesada de mamá sería imposible. Agradezco haberte cruzado Rami y estar tan sincronizados y coincidir. Soy muy feliz"."Y siempre voy a defender nuestra manera de vivir libres, eligiendo lo que sentimos que es lo mejor para nuestra familia y nos hace más felices sin importar lo estipulado o lo que esperan que hagamos o debemos hacer"."Los amo amores. Son mi vida. No veo la hora de abrazarlos y que estemos los 4 juntos y disfrutándonos", expresó.