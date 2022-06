Zaira Nara afirmó que su mamá no cobra por cuidar a los nietos

Nora Colosimo, la mamá de Wanda y Zaira Nara suele hacerles “la gamba” a sus hijas en todo lo referente al cuidado de los siete hijos que tienen las hermanas, aunque en los últimos días surgió una versión de que cobra por sus servicios.



En Intrusos, Alejandro Guatti le preguntó a Zaira sobre el proyecto de vacaciones que tienen con Wanda y le consultó si era verdad que Nora se ocuparía de cuidar a los niños de ambas “con un pago de por medio”.



“Voy salir en defensa de mi mamá que está indignada. O sea, uno no sale a aclarar nada y ella quiere salir a aclarar que no recibe nada. Porque es verdad, pobre”, explicó Zaira.



“No hay mejor abuela que mi mamá, te soy sincera. Mi mamá es la que te cubre, (me dice) ‘andate. Váyanse sin los chicos que yo me encargo’. Y, pobre, de repente salió eso y ella dice ‘¿Perdón? ¿Dónde está (la plata)?’”, agregó Zaira.



“Jamás mi mamá aceptaría nada, aunque la verdad es que se lo recontra merecería, pero no es verdad”, aclaró la modelo. Guattti también le consultó a Wanda sobre el video que viralizó Wanda de Isabella reprochándole a su abuela que se la pasa hablando por celular con “su novio”.



“La escrachó mi hermana. Mamá me habló un poco de él. Está muy bien pero si ella no habla de su vida privada, menos voy a hacerlo yo. Que se hagan cargo mi sobrina, y mi hermana”, cerró Zaira Nara sobre la intimidad de su mamá, Nora Colosimo. (Ciudad)