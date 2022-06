Barby Silenzi día de entrenamiento y blanqueó su desencanto con El Polaco

Barby Silenzi posteó una serie de imágenes con ropa deportiva. La bailarina lució sus curvas desde distintos ángulos y acaparó todas las miradas. “Mi día de entrenamiento siempre acompañada”, escribió junto con la marca a la cual le hizo la publicidad.Barby Silenzi y El Polaco decidieron tomar caminos separados y, si bien la ruptura parece haber sido armoniosa por sus hijos, las cosas no habrían quedado del todo claras entre ellos.Esta semana la bailarina sorprendió al lanzar una fuerte indirecta que los usuarios no tardaron en asociar con el cantante.En la imagen reposteada por Silenzi se lee: “Hay personas que decepcionándote te hacen un enorme favor”. Aunque no dio nombres, su mensaje podría estar dirigido al cantante y a la forma en la que terminaron la relación hace tan solo algunas semanas.Aunque El Polaco se encargó de revelar que estaba separado, el fin de semana sorprendió al hablar de crisis pero no de un quiebre definitivo en el vínculo: “Con Barby creo que estamos en una crisis, no en una separación, creo que estamos distanciados, no separados”.“Nos seguimos queriendo. Yo la sigo amando. Tampoco sé si esto es definitivo. Yo diría que es un distanciamiento más que una separación", agregó en contraposición a sus declaraciones anteriores, donde había dejado en claro que era algo definitivo.