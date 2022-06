Qué le pasó a Wanda Nara en la cara: una foto vale más que muchas palabras

Wanda Nara disfruta de sus exóticas y románticas vacaciones en África, junto a su marido, Mauro Icardi. Todos los años, desde que están en pareja, el matrimonio elige un destino para disfrutar de unos días libres alejados de sus compromisos laborales, de su rutina diaria. Los dos solos, sin la familia que ensamblaron: ella es madre de Valentino, Constantino y Benedicto -de su relación anterior con Maxi López- y juntos tuvieron a Francesca e Isabella.Y en las últimas horas posteó una foto en la que se observan en su cuerpo los excesos de la exposición a los rayos solares: “Se me fue la mano con la crema y con el sol”, admitió en la imagen en la cual se la observa con una loción en la cara para intentar disminuir los efectos de esta situación. Inmediatamente, recibió muchos comentarios, entre ellos el de Nati Jota: “Qué dolor ese cuello”, le escribió la influencer.El jueves Wanda compartió una profunda reflexión que escribió junto a una selfie de ella en traje de baño recostada en boca abajo sobre una reposera a la sombra, descansando del sol. Sin embargo, pocos minutos después decidió eliminar aquel mensaje.“TZ”, fue lo primero que había puesto Nara, junto a una frase entre medio de dos corazones verdes: “Nadie es indispensable. Probá viajar sin mí y verás que soy indispensable. Aunque lleve mil valijas y me anote en todas las excursiones”, continuó en su cuenta de Instagram.De inmediato, y como suele suceder cada vez que realiza un posteo nuevo, recibió miles de comentarios, entre los que se destacó el de Zaira, quien, de alguna manera, bromeó sobre las palabras que había escrito su hermana. “¿Este es tu diario íntimo? ¿O qué onda?”, preguntó la conductora que pronto hará las valijas y volará con destino a París para encontrarse con su familia.Minutos más tarde, luego de la chicana en la que Zaira hizo referencia a sus posteos durante sus vacaciones con Mauro Icardi, Wanda decidió editar la publicación y tomó una drástica decisión: eliminó la reflexión que había hecho y solo dejó un corazón verde además de las letras TZ, probablemente haciendo referencia a la localidad de Tanzania -en África Oriental- en la que está disfrutando de las paradisíacas playas junto a su marido.Por su parte, la empresaria no le contestó a su hermana -al menos de manera pública, en un mensaje que haya quedado reflejado en sus redes sociales- y Zaira tampoco hizo referencia al cambio que Wanda hizo en dicho posteo. Todo siguió normal entre ellas, que se caracterizan por su humor en las redes sociales, y mientras esperan reencontrarse en las próximas semanas en la capital francesa, publica Infobae.