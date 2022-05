Jimena Barón apuesta al amor: “No hay que pudrirse por nadie”

Jimena Barón contestó preguntas de sus seguidores de Instagram y no esquivó ninguna de ellas. Especialmente, las que se referían a su vida amorosa. La cantante habló de cómo volvió a confiar en el amor y de paso aprovechó para tirarle dardos filosos a su expareja, Daniel Osvaldo, con quién tuvo a su hijo Momo.“¿Cómo hiciste para volver a confiar?”, fue el cuestionamiento que le hizo un usuario/a. A lo que Barón, se sinceró: “Cuando te rompen el corazón y te hacen cosas que vos nunca harías, se te hace una especie de escudo, de caparazón, duro e impermeable”.“Te sentís protegida, sí. Pero al mismo tiempo, tus sentimientos y tu sensibilidad que era linda e ingenua, se empiezan a pudrir adentro. No hay que pudrirse por nadie. Hay que aprender y andar más despabilada, no dar y dar, y seguir dando, si no vuelve", agregó.Por último, concluyó: “El amor puro y desinteresado, la entrega absoluta es oro. Dejar pudrir el oro, es perder. Saber compartirlo, es ganar”.Con quién está en pareja Jimena BarónLa actriz y cantante se encuentra felizmente en pareja con Matías Palleiro, a quién presentó en las redes sociales el pasado marzo. Sin embargo, se especula que está con el empresario desde julio del año pasado pero, a diferencia de otras relaciones, Jimena decidió "no exponerlo mucho" en el mundo 2.0.