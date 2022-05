Por primera vez desde el grave accidente que protagonizó el martes con su moto, Lautaro Coronel, más conocido como El Noba, esbozó una reacción, estimulado por el amor de su madre, Vanesa.Según contó ella en entrevistas televisivas, el cantante de cumbia 420 le "apretó la mano" y lagrimeó cuando lo besó."Recién lo vimos, está de muy buen semblante, nada que ver con hoy al mediodía. Lo vio otro especialista. Lo besé, lo abracé, me dio la mano, me la apretó. Cuando le besé la cara se le caían las lágrimas y le decía que mamá lo ama y que lo espera con toda la gente que está acá haciéndole el aguante, toda la gente que lo quiere, toda su familia, todos sus amigos", se emocionó Vanesa, en diálogo con Telefe.Con respecto a la evolución de la salud del trapero, la mujer indicó: "Tengo que esperar unas horas más porque está descomprimiendo todo muy lentamente. Pero apenas entré y le vi el semblante, como mamá fue lo mejor que me pasó en el día"."El parte no era bueno, pero cuando volví ahora mi hijo ya era mi hijo", graficó Vanesa, quien agregó que El Noba "estaba cumpliendo sus sueños" al comprar "el terrenito para su hija, que es lo que ama más en el mundo".En declaraciones a Crónica TV, además, comentó que "el médico dijo que a pesar de su gravedad hay una luz de esperanza porque es joven"."Yo sé que va a salir, sé que va a volver con mamá. Le agradezco a todo el mundo por estar acá con el frío y la lluvia. Eternamente agradecida con cada uno por mi hijo. Lo que digan no me interesa, me importa solamente mi hijo", manifestó, esperanzada.Y añadió: "Es el amor de mi vida. Yo le dije que mamá le va a hacer el aguante". "Cuando salga de acá lo primero que voy a hacer es llevarlo a mi casa. Seguramente me pedirá el guisito que me pedía siempre que volvía de una gira", se ilusionó la madre del cantante y compositor de Florencio Varela."Necesito que todos recen por mi hijo, que es una excelente persona. Es un amor de persona. Solo tengo que esperar, pero estamos muy bien", completó.Según el parte médico dado a conocer en la mañana de este miércoles por las autoridades del Hospital de Alta Complejidad El Cruce, de Florencio Varela, donde se encuentra internado, "su estado es crítico y su pronóstico reservado".El Noba se convirtió en 2021 en uno de los referentes de la cumbia 420, el género que cruza trap, cumbia villera y culto a la marihuana. Fue entonces que empezó a codearse con L-Gante y Perro Primo, pioneros del estilo. Siempre cerca de DT Bilardo, el productor estrella del género.Fanático de Defensa y Justicia, de sus tiempos como barrabrava de ese club proviene la versión de que su apodo deriva de la expresión "no bajo ni con pasta", en referencia al consumo adictivo de Clonazepam."No bajo ni con pasta, ya sabés quien soy" es también el primer verso de la primera estrofa de Tamo chelo, la primera canción que grabó y publicó en Youtube en junio de 2021, y que al día de hoy tiene, solo en esa plataforma, más de 17 millones de visualizaciones.El amigo de L-Gante fue internado en el Hospital El Cruce de Florencio Varela, en estado "delicado", tras protagonizar este martes un grave accidente mientras conducía su moto a más de 140 kilómetros por hora en el barrio Senzabello, de aquella ciudad ubicada en el sur del conurbano bonaerense.Según trascendió, el cantante circulaba en una moto sin patente y sin casco, por lo que ni siquiera contaba con la mínima protección en su cabeza.