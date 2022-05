¡A cara lavada!": llamativo look de Wanda Nara para la confirmación de su hijo

El paseo de Wanda Nara y Mauro Icardi por París



Desde París, la hermana de Zaira Nara celebró la confirmación de su hijo Valentín López y compartió fotos de la ceremonia en su cuenta de Instagram.A pesar de ser fanática de outfits súper glamorosos, Wanda Nara optó por llevar un look de pantalón de vestir, gris, camisa rayada, musculosa y nada de maquillaje mostrándose a cara lavada.La rubia estuvo acompañada por Mauro Icardi y sus hijas Francesca e Isabela llamando la atención la ausencia de Maxi López, padre de Valentín, Benedicto y Constantino.A pesar de todo lo sucedido y del intento de la China Suárez de volver a tener contacto con Icardi, Wanda Nara no para de subir fotos donde se los ve más cariñosos y enamorados que nunca.En esta oportunidad, la rubia compartió un álbum completo de un divertido paseo que realizaron por los parques de París junto todos sus hijos e incluso subió un video donde se la vio tratando de hacer la vertical con ayuda de Mauro Icardi.La misma Wanda se rió de su pocas dotes para la gimnasia y escribió un resumen de las aventuras que vivieron en la primavera de París. "En la segunda rogando que me tenga en la vertical por 6ta vez. En la tercera triunfando con mi vertical puente frustrada", escribió divertida a pesar de que no logró hacer la pirueta completa.