La vestimenta de Alejandra Maglietti generó polémica y críticas

El nombre de Alejandra Maglietti se convirtió en tendencia en la red debido al osado look que lució en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro 2022. La panelista de Bendita TV (El Nueve) recibió una lluvia de críticas por el semi topless con el que se presentó a la gala.En una ceremonia en el Hilton Buenos Aires., con transmisión de Telefe y la conducción de Marley, la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) entrega los premios a lo mejor de la radiofonía argentina.En la pantalla de Telefe, Iván de Pineda y Paula Chaves dieron la bienvenida a la los famosos en una alfombra roja deslumbrante. Tan deslumbrante que Alejandra Maglietti generó revuelo con su revelador look.Una de las que comentó el tema fue la periodista Estefi Berardi, panelista de LAM (América). "Maglietti en te. . . , la siento re incomoda. Cómo que un movimiento y se le levanta todo", expresó."Maglieti la pifió fiero. Desde las 3 de la tarde nadie le dijo algo?", "Que espanto lo que se puso Alejandra Maglietti", "Ridículamente vestida Alejandra Maglietti Es necesario?", "que horror el look de Alejandra Maglietti", "A Alejandra Maglietti se le están por salir las tetas #MartinFierro", "Donde Viviana Canosa vea el look de Alejandra Maglietti ya tiene editorial para toda la semana #MartinFierro", "Alejandra Maglietti le gano en mal vestida a Agustina Casanova", fueron algunos de los comentarios que se leyeron en Twitter sobre el look de la abogada.