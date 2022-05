Espectáculos

Viernes 13 de Mayo de 2022

“Ni sé quién es”, dijo la modelo que vinculan con el marido de Zaira Nara

La modelo Jimena Buttigliengo hizo referencia a los dichos que la vincularon con Jakob Von Plessen. “La verdad ni me interesa lo que digan. Yo vivo acá -en París- y no me importan los chimentos de Argentina”, expresó.