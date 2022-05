Evangelina Anderson fue internada de urgencia a horas del cumpleaños de su hijo

Instalada en Alemania junto a su familia, Evangelina Anderson disfruta de los primeros calores. Sin embargo, la primavera le jugó una mala pasada y debió ser atendida de urgencia después de que se le cerraran las vías respiratorias por una reacción alérgica.A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió una foto de su brazo mientras le daban suero y escribió: “Así amanecí hoy. Suero porque se me cerraron las vías respiratorias gracias a la alergia que me produce esta bendita primavera alemana”.Acto seguido, llevó tranquilidad a sus casi tres millones de seguidores. “Gracias a Dios, ya estoy mejor”, comentó junto a un emoji de corazón rojo.Este martes, Bastian el hijo mayor de Evangelina Anderson y Martín Demichelis cumplió 13 años. Su mamá le dedicó una serie de tiernos posteos con dulces palabras.“Te miro y le pido al cielo me permita verte convertido en un gran ser humano, con humildad, con valor y dignidad y con mucho amor para ofrecer a los demás”, comenzó. Y añadió: “Que siempre llevés con vos que el dinero no es todo, que todos somos lo mismo, que algunos ricos en dinero y otros más de ilusión, pero al final del camino de la misma condición”.“Que vas a llegar tan lejos como vos te lo propongas, acordate de no separarte del camino. Si sentís que no avanzaste, no te detengas, recorda que todo tiene solución, sólo tenes que buscar la respuesta en el fondo de tu corazón. Luchá contra todo y alcanzá tus metas, no te desesperes si tarda en llegar, todo llega si luchas por eso, solo hacé lo correcto y se te cumplirá”, continuó.Y a modo de cierre, le dijo que hiciera su camino que ella siempre va a estar acompañándolo. “Emprendé tu vuelo, no tengas miedo de caer, porque ahí siempre y aunque no esté presente y no puedas verme te voy a ver y proteger, esperando para darte mi mano. ¡Feliz cumple! Serás por siempre mi bebé”, concluyó.