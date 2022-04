Detallan cómo empezó el romance de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

Finalmente, luego de meses en los que reinaron los rumores y las especulaciones, se conocieron las primeras imágenes de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul juntos en Ibiza, lugar que eligieron para pasar el último fin de semana, rodeados de amigos. Y en consecuencia, trascendieron algunos detalles sobre el inicio de su relación, que estuvo oculta durante varios meses porque el futbolista venía de separarse de Camila Homs, la madre de sus hijos Francesca y Bautista.El primer encuentro cara a cara fue en un asado en la Argentina, en noviembre de 2021, cuando el jugador viajó para jugar el partido de eliminatorias contra Perú. La química fluyó al instante y, luego de intercambiar sus números de teléfono, volvieron a verse una vez más en la casa de la artista, para evitar ser sorprendidos por fanáticos o la prensa. Además, querían ser cautelosos porque apenas se conocían y el hijo de De Paul tenía solo cuatro meses de vida.

"Él se volvió a España. Pero para ellos esto es muy rápido, y por eso todavía no hablan del futuro de la relación. Y quedaron en volver a verse en diciembre, por lo que Tini lo iba a ir a visitar a Madrid pero le agarró Covid-19", detalló la panelista. Sin embargo, tuvieron revancha semanas más tarde: "En febrero estuvieron muy juntos, besitos, besitos, y cada uno a su casa. Ella vino acá hacer sus shows, que se cancelaron por la internación de su padre, que estuvo muy mal. Ella estuvo muy angustiada. Cuando Alejandro (Stoessel) se curó, ellos se quisieron volver a ver y el momento fue la semana pasada, porque justo se alinearon los planeta".Más allá de las indirectas que dejaron Homs y su familia en las redes, Latorre aseguró que De Paul sostiene que lleva 10 meses separado, motivo por el que decidieron no ocultarse desde que la intérprete de Miénteme llegó a España. "Ella fue para allá y decidieron mostrarse, salen, van a comer, van a la cancha, hay fotos en la playa. Van de la mano y evidentemente, si ellos no quieren que los vean hubieran hecho lo de ‘tu casita, mi casita’. Pero están juntos y libres y decidieron contarle al mundo porque consideran que se enamoraron. Si les preguntás, están juntos, están saliendo", concluyó la panelista.