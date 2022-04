“Me hice la hot”: se fotografió en ropa interior en los rincones de su casa

Jimena Barón comparte con sus seguidores detalles de su vida privada, situaciones de la vida cotidiana y de su carrera.El fin de semana publicó una sesión que se hizo en diferentes lugares de su casa, y cautivó al mostrar su cuepo solo con remera y en tanga.“Hoy en plena limpieza facial me hice la hot por toda la casa para ver qué onda y no sé bien qué onda, seguro lo borré”, escribió. La actriz posó en el pasillo de su departamento, en el sillón y en el living.La actriz argentina disfrutó de unas románticas vacaciones junto a su nuevo enamorado, a quien apenas se conoce, ya que la artista decidió mantener en la privacidad.La Cobra posó muy sexy en la pileta del hotely desnuda entre el vapor de la ducha. “Te amo México y este viaje que mejor no podía ser”, escribió Jimena Barón en la descripción del carrete de fotos en el que mostró que disfrutó de su viaje a un lugar soñado.