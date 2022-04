“El mundo del carrete”: Lali Espósito compartió fotos íntimas

Lali Espósito nunca pasa por desapercibida. Desde que comenzó su carrera a los siete años con apariciones en “Caramelito con vos” se destacó entre las niñas de su edad en la televisión por su impronta y ahora es una de las más grande referentes artísticas de la Argentina a nivel internacional.Gracias a su protagónico en la serie de Netflix “Sky Rojo” de producción española, la actriz logró ser reconocida en Europa y a través de su música alcanzó grandes escenarios del mundo.En un posteo en Instagram, la artista de 30 años compartió imágenes íntimas de la galería de su celular que sorprendieron a sus fans y sobre todo una en la que posó frente al espejo en ropa interior. Entre las fotos aleatorias que eligió para mostrar, la sensual postal fue la que se llevó todas las miradas.Para describir el posteo escribió: “El Mundo del carrete”.La artista grabó un dulce video para una nena mendocina que sufre bullying y la invitó a su show. En el clip que compartió en sus redes, Lali aseguró: “Yo no sé si vos me conocés, pero yo a vos si. Quería mandarte este saludo, mandarte mucho amor y decirte que me estuve enterando que sos hermosa, que te gusta bailar, que te gusta pintar, que te gusta hacer de todo y que sos lo más, me lo dijo tu mamá Verónica”.Aseguró que le encantaría que estuviera en uno de sus conciertos. La nena se llama Agustina, tiene seis años y es víctima de bullying en su colegio, incluso le rogó a su mamá no asistir más a clase por las burlas de sus compañeros.