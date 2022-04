Cinthia Fernández desconcertó a sus seguidores: “Hola, estoy embarazada”

Cinthia Fernández siempre suele ser noticia en el mundo del espectáculo, y esta vez no fue la excepción. En las últimas horas, la panelista y ex candidata a diputada, subió una historia en su cuenta de Instagram, la cual sorprendió a todos sus seguidores ya que escribió: “Hola, estoy embarazada”.La morocha tiene tres hijas, fruto de su relación con el ex jugador de fútbol Matías Defederico, con quien aún tiene varios problemas legales y de vez en cuando se filtran conversaciones entre ellos dos discutiendo por diversos problemas.Las publicaciones que hizo la mediática llamaron la atención de todos sus seguidores, que se quedaron atónitos con el anuncio. A su vez, Fernández escribió: “Señora usted dijo, ‘estoy embarazada’”. Junto a ese texto agregó un emoji con ojos sorprendidos.A pesar de todas las especulaciones que se generaron en base a este posteo, y la posibilidad de que la bailarina esté a la espera de su cuarto hijo, es solamente para promocionar la nueva canción que Cinthia va a grabar junto a Maru Ben, quien ya confirmó que harán una colaboración musical. Luego, la famosa cantante le comentó a la mediática que sus seguidores no paran de preguntarle cuándo sale a la luz el nuevo sencillo.Siguiente a ello, Cinthia aclaró que el tema todavía no salió debido a que no tuvo tiempo para ir al estudio a grabar su parte, pero aprovechó para dar un pequeño adelanto del mismo, y dejó a todos con la boca abierta.