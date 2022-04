Una seguidora la cuestionó por tener niñera y Belu Lucius le respondió

Belu Lucius, que tuvo un ida y vuelta con algunas usuarias de Instagram. “Tengo hijos de la edad de Benja y no puedo salir ni a la esquina, ¿cómo hacés para poder hacer todo”, indagó una internauta. A lo que la influencer respondió: “Somos muy organizados y nuestros días son tetris constantes. Planificamos la diaria de la semana en base a ellos y a sus necesidades. Elsa trabaja con nosotros y estamos codo a codo siempre. Igual, nunca alcanza. Ni el tiempo ni la ayuda de la familia, ni nada”.Pero el cruce más tenso llegó cuando otra seguidora le espetó: “¿Para qué necesitás una niñera si solo tenés dos hijos? Hay mamás con cuatro, solas, y pueden hacer todo”. La ex participante de Masterchef Celebrity le contestó: “Tengo la posibilidad de dar trabajo y, haciéndolo, yo puedo incluso trabajar más y eso me da la capacidad de crear nuevos emprendimientos y seguir dando más posibilidad de empleo”. Y cerró, contundente, junto a una foto de la señora que la ayuda y su hijo: “Felicito y admiro a esas madres. Yo soy esta”.