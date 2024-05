Comienza recuperación de venta de autos usados: creció 28% en un mes

Foto: Imagen ilustrativa Crédito: El Cronista

La venta de autos usados se consolida en la Argentina. Según informó la Cámara del Comercio Automotor (CCA, entidad que reúne a las concesionarias que venden vehículos usados), se transfirieron 136.230 vehículos en abril, lo refleja una suba del 4,6% comparado con igual mes de 2023, en el que se habían comercializado 130.167 unidades.



Si la comparación se realiza con el mes anterior, la suba fue del 28,5%, ya que en marzo se transfirieron 105.969 vehículos. No obstante, en los primeros cuatro meses del año se comercializaron 464.562 unidades, lo que indica una caída del 10,9% si se compara con el mismo período del año pasado, en el que se vendieron 521.650 unidades.



"Los números de ventas del mes de abril arrojaron una recuperación de la actividad con respecto al mismo mes del año pasado y una recuperación importante con respecto a marzo de este mismo año", dijo Alejandro Lamas, secretario de la CCA.



A su vez, el funcionario explicó que el factor que explicó este crecimiento fue una "evidente baja del índice de inflación". Expuso, además, que la caída esperada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) indica una "nueva realidad de mercado".



A pesar de que el Indec aun no publicó la cifra oficial -lo hace los días 15 de cada mes-, EcoGO, una consultora privada que mide la inflación relevó para abril un incremento de precios del 8,8%, poco más de dos puntos abajo del 11% que informó el instituto oficial para marzo y hasta contempla la perforación de los dos dígitos.



Se suma, además, la recientemente anunciada baja de tasas para financiar las ventas. "Son factores, no únicos, pero sí muy importantes para empezar a generar una recuperación de la actividad", mencionó Lamas.



Estos fueron los autos usados más vendidos en abril

VW Gol y Trend: 7.819

Toyota Hilux: 5.100

Chevrolet Corsa y Classic: 4.056

Ford Ranger: 3.246

Renault Clio: 3.117



Fuente: El Cronista