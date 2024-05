Medicamentos para adultos mayores incrementaron 157% en los últimos cinco meses

Un informe reveló que en 5 meses del gobierno de Javier Milei los medicamentos más utilizados por los adultos mayores aumentaron un 157%, cifra que está por encima e la inflación general que en el mismo periodo marcó un 133,6%, considerando el 8,9% de abril según el REM del Banco Central.



El relevamiento realizado por el Centro de Economía Política (CEPA) , Centro de Estudios Políticos para Personas Mayores (CEPPEMA) y Asociación Latinoamericana de Gerontología Comunitaria (ALGEC) mostró que a finales de noviembre los medicamentos más utilizados aumentaron un 25,7%, en diciembre tuvieron un incremento del 40,9%, en enero sumaron 13,6%, en febrero ajustaron al 15,0%, en marzo al 8,4% y en abril al 2,5%.



"Es decir, en 6 meses, los medicamentos que las personas mayores utilizan habitualmente remarcaron sus precios en 157%", se destaca en el estudio. El informe también demostró que dentro del aumento generalizado del 2,5% que sufrió la canasta de medicamentos en marzo, se destacan la suba del 11,0% en promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron. Por encima del promedio se perciben subas mensuales de hasta 17,6%.



"Pero sorprenden aún más los incrementos interanuales de algunos medicamentos muy consumidos: el promedio de los 10 medicamentos que más aumentaron en el último año alcanza una suba interanual promedio de 477%. Entre esos 10 productos se encuentran el IBUPIRAC 600 MG que es uno de los antiinflamatorios no esteroideo (AINE) más utilizado para combatir dolores y fiebre, que aumentó 548% y Aspirina Prevent, un antiagregante plaquetario utilizado para reducir el riesgo de morbilidad y mortalidad en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio, angina de pecho, angioplastia coronaria, ACV no hemorrágico, que aumento 564%", agrega documento.



Ante esta situación, el estudio destaca que los precios con cobertura de PAMI resultan "un elemento fundamental para el cuidado de los ingresos de las personas mayores". Sin embargo, señala, sus precios también sufrieron un sensible ajuste en los últimos meses, aunque menor al de PVP general.



"En noviembre los precios con cobertura de PAMI ajustaron 14,5%, en diciembre, aumentaron 15,6%, en enero lo hicieron en 33,8%, en febrero mantuvieron su precio, en marzo volvieron a ajustar un 19,4% y en abril un 16%. Es decir, acumularon 145,3% de aumento", se indica en el relevamiento. Fuente: C5N