Isabel Macedo se animó a un cambio de look y sorprendió a su familia cuando regresó a su casa luego de pasar por la peluquería. Dejó el pelo de color rubio que tenía para volver al morocho, lo que significó una gran sorpresa para su pareja y para su hija, Isabelita.Incluso, fue la menor quien no reconoció a su mamá cuando la vio y le expresó “¿Vos te cambiaste de pelo?”. Luego, Juan Manuel Urtubey abrió los ojos y manifestó “A la p. . . ”, por lo que también estaba asombrado por la decisión de su pareja. Es entonces que la actriz mencionó: “Esto es exactamente lo que yo llamo “un cambio de look” ¿qué tal, les gusta?”.En esta misma línea, sus seguidores dieron su veredicto en los comentarios de la publicación que realizó para mostrar su nuevo estilo. “¡Volvimos al morocho! Estás divina”, “Ese color sos vos” y “Muy natural. Te favorece mucho. Me encanta como te queda” fueron algunos de los elogios de los usuarios.Mientras que otros internautas recordaron su papel en la serie “Floricienta”, donde interpretó a la villana llamada “Delfina” y que tenía un color de pelo similar. “Alguien tienes problemas” escribió una de las seguidoras, en referencia a la frase que utilizaba en la tira juvenil.