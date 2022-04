Se puso unos osados pantalones y su esposo le hizo un pícaro comentario

No es ninguna novedad el amor que se tienen Noelia Marzol y Ramiro Arias. La pareja se casó en febrero del año pasado y unos meses más tarde tuvieron a su primer hijo, Donatello, con quien se muestran maravillados y aprovechan cada ocasión para poder mostrarlo en sus redes sociales.“Hoy es viernes?”, escribió Noelia Marzol al pie de la publicación, junto con un emoji que expresa felicidad.Hubo un comentario que, como era de esperarse, sobresalió por sobre el resto: el de Ramiro Arias. El futbolista nunca se olvida de dejarle algún amoroso mensaje a su pareja en cada publicación que comparte, y esta vez no fue la excepción.“Viernes de arrancar jeans con los dientes”, le comentó Arias, pícaro como nos tiene acostumbrados. El mensaje encendió a la actriz de SEX: Viví tu Experiencia, quien le respondió con un comentario hot que dejó boquiabiertos a todos sus seguidores. “Ay papucho! No me vengas con estas cosas que hace rato no te veo”, contestó la bailarina, quien luego añadió: “Cuando vengas se pudre”.Noelia Marzol y Ramiro Arias actualmente no se encuentran viviendo en el mismo hogar. Esto se debe a que al futbolista juega en Instituto de Córdoba, lo que lo obligó a instalarse en dicha provincia, mientras que Marzol decidió quedarse en Buenos Aires para la crianza de su hijo Donatello.