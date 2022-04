Topless y “hot jeans”: la osada producción fotográfica de Noelia Marzol

Noelia Marzol, a casi un año de ser mamá, sigue mostrándose radiante. Esta vez fue por todo e hizo una producción de fotos, haciendo que una tendencia de los 90 vuelvan a ser furor.La campeona de La Academia se animó al topless pero lo completó con los hot jeans, prenda que era tendencia éxito en los años 90. Estos pantalones son los cuales tienen aberturas en la cola de lo más osadas.“No hay descripción. Las subo porque me dieron ganas y porque voy a extrañar a quien las sacó”, escribió.Entre sus cientos de comentarios nadie dejó pasar el de su pareja, Ramiro Arias, quien comentó divertido: “Hay que mandar al colegio a esa burra”. Ante la sugerencia del futbolista, Noelia Marzol le respondió riendo: “Vamos a estar mirándote amor”, refiriéndose a que jugara un partido de futbol y que junto a su hijo, Donatello, lo verán desde la televisión.Los jeans elegidos por Marzol, aunque no fue la primera en volver a usarlos, como por ejemplo, la China Suárez, tienen un corte medio abajo del bolsillo derecho que dejó al descubierto el inicio de su pierna y le da un toque sensual. Para su look eligió unos tacos color blanco.