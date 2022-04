Jimena Barón realizó un sentido posteo y contó que está angustiada

“Esta soy yo ante ayer y ayer”, comenzó escribiendo Jimena Barón en un texto que compartió en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene casi seis millones de seguidores y en el aclara -casi como un lamento- que hacía cuatro días no hacía ningún posteo.La actriz viene de un romántico viaje al Caribe con su novio Matías Palleiro, relación que elige mantener dentro de un bajo perfil. Por caso, fueron muy pocas las fotos que posteó con él desde las paradisíacas playas que recorrió en un yate en excursiones. A su regreso, mostró cómo fue el reencuentro con su hijo Morrison y anunció que continúa trabajando en su vuelta a los escenarios: tiene muchas canciones por estrenar.Según su relato, desde hace tres días que atraviesa un cuadro de angustia y no logra descifrar el motivo que la lleva a sentirse así. “Si es que se acerca el cumple de papá que no está, que lo extraño y que me cagó bastante la vida”, analizó sobre su padre, quien cumpliría años el 15 de abril y quien murió a causa de un accidente doméstico. “Si es que hace dos años y medio que no me subo a cantar a un show y me siento vacía”, agregó entre las posibilidades. “Si es que cumplo 35 años y debería sentirme grande y no perdida; o si es que creo que la decepción me va a doler siempre”, continuó.“Seguramente sea todo, pero la verdad es que lloro”, agregó la cantante y reveló tiene parálisis de sueño, según se interiorizó luego de haber averiguado por las condiciones que presenta mientras duerme. “Me despierto llorando -aseguró- y me impactó bastante haber intentado sacarme fotos con la cara hinchada para venir a Instagram a decir, con mi cuerpo llamativo, cosa que se den cuenta, que está todo bien. Me da miedo que compartamos solo alegría, incluso cuando no hay. Vengo con la autoestima muy hecha mier. . . , la de las fotos y la de adentro, lo que no se ve lo siento roto”, agregó en el posteo en el que compartió dos fotos en ropa interior.Luego, contó que gracias a la información que recaudó en un reconocido buscador llegó a la conclusión de que tiene parálisis de sueño. “Horrible, pesadillas y sueños de mier. . . ”, describió sobre sus sensaciones.“De día hago todo lo que tengo que hacer porque tengo el talento de la disciplina, pero es como si yo no estuviera”, continuó y buscó llevar tranquilidad aclarando que no es “nada grave”. “No es mi intención preocupar a nadie, pero no quiero colaborar a que Instagram se convierta en un monstruo de falsa y constante felicidad”, explicó la actriz.“Siempre voy a estar bien, porque ese es otro talento que tengo, pero debería ser más normal estar mal y compartirlo también. A mí me pasa que cuando leo o escucho que alguien se siente como yo, es como un abrazo, así que pasaba a abrazar a quien lo necesite”, concluyó Jimena Barón.