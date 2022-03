Posó en bikini y dejó una reflexión: “Te amo porque me amo”

Instalada en la Argentina una vez más luego de tener que regresar de Estados Unidos por unos problemas con la visa, Ivana Nadal no quiere soltar el verano y disfrutó de los últimos días de calor bajo el rayo de sol. La modelo compartió esta semana varias fotos.Y aprovechó para dejar un mensaje con buena energía. Para ello, eligió posar con una micro bikini amarilla que llamó la atención de todos y desfiló con una copa en su mano por el parquet del patio.“Deseo que te animes a recibir lo magnífico de sentirte vivo. Que te encuentres disfrutando. Te amo porque me amo, porque me encontré, recordé y me enamoré. Porque somos uno. Dale. Sentilo. Eso que te emociona, a mí también. Eso que te mueve, a mí también. Somos la pura magia de la vida. Creelo. Experiméntalo. Es ahora”, expresó en el pie de foto de su reciente publicación y recibió una lluvia de corazones.