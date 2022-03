Wanda Nara y su supuesta infidelidad: “Me manejo diferente porque soy diferente”

Una nueva polémica protagoniza Wanda Nara, quien fue señalada de haberle sido infiel a Mauro Icardi, con quien fue su guardaespaldas en Argentina, Agustín Longueira. La versión fue lanzada en el programa de chimentos “Socios del espectáculo” e incluso aseguraron que tenían planeado un encuentro en Europa.



Ante los picantísimos rumores, la mediática apareció en su Instagram desmintiendo todo.



“No necesito aclarar que todo es más que mentira, pero la falta de respeto desmedida no me deja de sorprender”, escribió, en las stories junto a varios titulares de la controversia.



Pero no fue todo. “No soy esa clase de persona, ni de mujer. Nunca hice una cosa así (estando en pareja)”, aseguró la empresaria, molestia por el trascendido.



“Me manejo diferente porque soy diferente”, chicaneó, ¿apuntando contra su marido y la China Suárez?

Fuente: Ciudad