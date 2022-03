Tras lucir conjuntos de lencería, mostró a dónde se siente muy bien

“¿Les pasa de sentir q existen lugares q te hacen muy muy bien? Bueno esto me pasa con Buzios Por eso lo elijo muy seguido” , escribió Maypi Delgado junto a una serie de fotos y un video que publicó en Instagram.Luego de su paso por el reality “Gran Hermano”, Maypi Delgado se convirtió en toda una influencer. Con 34 años de edad, la ex participante de la casa más famosa del país, deslumbra día a día a través de las redes sociales con sus looks.La semana pasada compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotos donde se la ve posando tres conjuntos de lencería en diferentes tonos: negro, blanco y gris. Las fotos fueron tomadas en el hogar de la ex participante “Gran Hermano” lo que le da un plus de intimidad a la puesta en escena.“La libertad de elegir lo que te hace sentir cómoda no tiene precio”, escribió al respecto.