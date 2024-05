Ley Bases: el Gobierno contempla la posible vuelta del proyecto a Diputados

Foto: Francos junto a Karina Milei Crédito: Archivo

El ministro del Interior, Guillermo Francos, reveló que la administración libertaria vaticina un piso de 38 votos en la Cámara de Senadores que respalden la votación en general de la Ley Bases, pero contempla la posible vuelta del proyecto a Diputados por modificaciones puntuales. Además, hizo un balance del paro dispuesto por las centrales obreras.



“Hay una posición mayoritaria de apoyo y diferencias en algunos temas que algunos sectores piden clarificaciones para darle un sentido más estricto. Estamos trabajando eso”, reveló en declaraciones radiales.



En la misma línea, precisó: “Estamos convencidos de que vamos a tener un apoyo general, puede ser 38 o más. Hay propuestas de modificación que estamos analizado: hay clarificaciones en algunos aspectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que algunos senadores entienden que dice una cosa y nosotros decimos que dice otras. Se están clarificando los artículos”.



“Con respecto a Ganancias hay un reclamo de los gobernadores patagónicos y algunos detalles más, pero no son temas que van a entorpecer los detalles de la ley. Son los temas que se están conversando”, completó sobre el futuro del proyecto.



Por su parte, el funcionario nacional admitió que “si existen finalmente estas modificantes tendrá que volver a Diputados”, y remarcó que “así como se apoyó la ley con una cantidad de votos importantes, si existe alguna modificación, se ratificarán las modificaciones”. “Estamos optimistas”, confesó.



Cuestionamientos al paro y críticas a los dirigentes sindicales

Por otra parte, Francos lamentó “la actitud que tomó la CGT”, y sostuvo que la medida sindical del pasado jueves fue “un paro absolutamente político que nada tiene que ver con los reclamos concretos de los trabajadores”.



“Una perdida para el país, estas cosas no conducen a absolutamente nada. Había un sector de trabajadores que resolvieron cortarles el transporte para hacerlo. Perdidas para el país, para los trabajadores y los dirigentes sindicales que cada vez ven más bajas sus imágenes ante la opinión pública”, desarrolló.



Para el ministro, los dirigentes sindicales “están embanderados con una fuerza política que fracasó, perdió políticamente de una manera incontrastable”, y los llamó a la reflexión.



“Espero que reflexionen, Daer solía ser una persona bastante reflexiva. Creo que ha cambiado su posición”, ironizó sobre el triunviro de la CGT, Héctor Daer, al tiempo que sostuvo que el presidente Javier Milei está “absolutamente convencido del rumbo en el que ha puesto al país” y no modificará sus medidas por el paro.



Pacto de Mayo

Por último, reveló que las actividades previstas en el marco del Pacto de Mayo a celebrarse el 25 del mes en la provincia de Córdoba, se están llevando adelante y admitió la posibilidad de incorporar la educación a los 10 puntos previstos.



“En principio la propuesta al pacto tenía que ver con la propuesta económico, con un compromiso hacia el crecimiento. Hay otros temas de interés, la educación es uno de ellos, estamos analizando de qué manera tener en cuenta este tema tan importante", concluyó.