Wanda Nara rompió el silencio tras el supuesto hackeo de sus redes

A cinco meses del escándalo que se desató cuando Wanda Nara descubrió el affaire de su marido, Mauro Icardi, con la China Suárez, el "Wandagate" se reavivó y esta vez el futbolista lo mira de costado. ¿Qué pasó? El lunes 14 por la noche en la cuenta Instagram de la mediática aparecieron escandalosos mensajes destinados a la actriz, algunas chats que intercambiaron antes de su pelea y hasta los mensajes que otro futbolista le enviaba a la exvedette.



"No pudo lograr su cometido la China, bien ahí", le escribió una de sus seguidoras. "¡Ese gato de la China solo sabe acostarse con casados! Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda y la dejó a la China como lo que es, un gato regalado", fue la respuesta del perfil de Wanda, que está verificado, junto a otros comentarios, como: "Lo importante es cuando tenés la posibilidad entre miles. . . Elegir una y mil veces al amor de tu vida. Te lo digo por experiencia, me pasó", en referencia su crisis matrimonial. Además, en su cuenta de Twitter ocurrió algo similar y las agresiones también tuvieron a la China como blanco.



Ante la trascendencia de estas explosivas declaraciones, la rubia salió a aclarar, a través de su amigo Kenny Palacios, que la habían hackeado, a pesar de que muchos internautas expusieron la teoría de que la empresaria tendría otra cuenta con la que opina sin filtros y se olvidó de cambiarla. Pero el problema no radicó simplemente en las críticas a la China, ya que también salieron a la luz viejas conversaciones que tuvieron.



En uno de ellos, tal como había contado Wanda en medio del escándalo, Suárez elogia su familia y la belleza de sus cinco hijos, mientras que la mediática le pregunta cómo la están pasando en Europa y si se va a casar con Benjamín Vicuña, dando a entender que tenían un diálogo fluido antes de que la la exCasi Ángeles e Icardi comenzaran su vínculo.



También se difundió una conversación de Wanda con una amiga, a la que le envió una captura de una chat con la China y agrega: "Es como me dijo Pau, estaba obsesionada con mi familia y mi vida. Qué triste". Y aunque no se sabe a qué "Pau" hace referencia, según los rumores que circularon en las últimas semanas por sus cortocircuitos con Suárez, podría tratarse de Paula Chaves. Como si esto fuera poco, también salieron a la luz los mensajes que el futbolista de River Plate Ezequiel Barco le habría mandado a Wanda, admirando su belleza.



Luego de la revolución que causó en las redes durante la noche, el martes a la mañana, la hermana de Zaira decidió aclarar lo ocurrido a través de un descargo. "Acá estoy después de una noche un poco larga. Intentaron como hasta las 6, 7 de la mañana seguir sacándome el perfil, en un momento ni siquiera existía más, ahí se los mostré en las historias el nombre mío en Instagram. No sé qué hicieron, si cerraron la cuenta o cómo fue lo que pasó", empezó desde su casa de París.



"El mail de recuperación mío no empieza con W, empieza con N, ya se los mostré. Y ni siquiera es mi mail, es el mail de una amiga mía porque esto ya me había pasado en diciembre y sacamos todos los mails, pero igual mi mail tampoco empieza con W, pero el mail de recuperación tampoco es el mío. Por eso ayer se complicó un poco, porque mi amiga está de vacaciones. Además de todo esto la hackearon hace un tiempo, y ahora creo que todo tiene que ver, a mi mejor amiga su Instagram y nunca más lo pudo recuperar. Y yo mi Twitter hace dos meses que con la hija de Ana Rosenfeld, que vive en Estados Unidos, lo estamos tratando de recuperar y no lo pude recuperar", agregó, en referencia a las versiones sobre sus cuentas paralelas.



Además, aprovechó para aclarar que no tiene "nada que esconder". "No tengo cuentas truchas, de hecho, ni siquiera puedo con la mía, menos puedo tener dos. Por suerte tampoco tengo en mi teléfono ni relacionada con mi cuenta, la cuenta que en un momento sí estaba relacionada con la mía, de Wanda Nara Cosmetics. Justamente por estas cosas y porque es de trabajo, la desvinculamos hace un tiempo", subrayó.



Y se refirió al intercambio con la China. "Para todo lo demás que están reflotando, no tengo mucho más para decir. En su momento lo hablé directamente con la persona que lo tenía que hablar. No tengo ningún problema con nadie, por suerte pude hablar las cosas y me gusta hablarlas, como estoy haciendo ahora, en pijama y apenas me levanto, aclarar y dar la cara. No me escondo, nunca me escondí de nada ni de nadie. Y no hice nada malo, nunca, en ese sentido. O me manejo diferente con algunas cosas, por eso no estoy de acuerdo con un montón de otras cosas, que si quieren, cuando quieran o si tienen dudas o preguntan, las hablamos. Pero yo tengo una manera de ver las cosas", concluyó.