Le pidió al verano que no se vaya con una foto de altísimo voltaje

Cinthia Fernández compartió una foto a puro calor desde la piscina de su hogar, en topless y posando de espaldas a la cámara. La mediática es conocida por subir el calor en las redes sociales y, esta oportunidad, no fue la excepción a la regla.“Que los últimos soles sean sin marcas. Verano no te vayas”, escribió.A lo largo del verano 2022, la morocha compartió diferentes posteos luciendo looks. Con una carrera como modelo, está al tanto de las tendencias de cada temporada y disfruta de mostrar sus outfits a sus seguidores.