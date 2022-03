En ropa interior desde la cama, afirmó: “Las señoras también nos sentimos sexis”

Viviana Saccone comparte con frecuencia fotos y videos de su día a día, en donde la sensualidad y la elegancia siempre están presentes.Y esta oportunidad no fue la excepción. La actriz de 54 años, que se dedica al cine, teatro y televisión, publicó una postal donde se la ve posando desde la cama en ropa interior. Y escribió: “Las señoras también nos sentimos sexis. ¿Y qué?. Atrevete”.Actualmente Viviana Saccone está protagonizando Sex, viví tu experiencia, la obra teatral que está bajo la dirección de José María Muscari. Ella está con el elenco que se encuentra en Carlos Paz, Córdoba, junto a la compañía de Diego Ramos.En diálogo con La Voz, reveló días atrás sobre cómo fue su incorporación: “José María me había llamado el año pasado para ser parte del proyecto y yo había arreglado ya para hacer otra cosa. Cuando se desdobla el elenco y una parte se queda en Buenos Aires y otra se viene a Carlos Paz, me volvió a convocar. No lo dudé: cuando me llamó con esa posibilidad fui a verla, y fui a verla varias veces”.Y además, hizo su valoración de la obra que protagoniza: “Es un espectáculo muy, pero muy, entretenido. Tiene mucha alegría, es como una fiesta. Muscari propone algo disruptivo en el concepto teatral y la temática, así que no lo tuve que pensar demasiado”.