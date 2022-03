Posó con lencería roja y de encaje: “Llegó tu mami”

Desde Villa Carlos Paz, donde protagoniza Sex: viví tu experiencia, Noelia Marzol subió una foto a sus redes sociales que encandiló a sus más de dos millones de seguidores.Publicó una postal en la que se la ve posando con un conjunto de ropa interior de encaje rojo y portaligas a juego. Además, la actriz lleva en la boca un carmín a tono con su jugado outfit. “Llegó tu mami”, reza el epígrafe de la publicación.El atuendo elegido por la bailarina no es casual. Se trata de la indumentaria que luce en el espectáculo dirigido por José María Muscari, que se trasladó a Córdoba por la temporada de verano.Como no podía ser de otra manera, los comentarios no se hicieron esperar. “Bella mujer y madraza”, “Diosa te amo”, “Qué hermosa que sos”, “Qué mujer”, “Bomba”, “Explosiva”, “Fuego mi Dios”, “Más linda ella”, fueron solo algunos de los cientos de mensajes que dejaron los usuarios de Instagram.Al mismo tiempo, la intérprete recibió elogios por parte de figuras del ambiente como María Eugenia Rito, que llenó de fuegos el posteo y escribió “Hermosísima”, y Adabel Guerrero, compañera de Noelia en Sex, que también optó por el emoji incendiario.