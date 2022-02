Ivana Nadal cambió de look y dijo: “Mi sistema de creencias está cambiando”

Luego del mal trago que pasó después de que la rechazaran la visa de talento en Estados Unidos, Ivana Nadal optó por hacerse un cambio de look en el pelo y lo mostró en la red. Asimismo, también aprovechó la ocasión para hacer un importante anuncio respecto a los cambios internos que está manifestando.“Muy buenos días. Fui a la peluquería y estoy súper contenta. Encontré una foto de cuando era chiquita y tenia flequillo y dije ‘ay quiero tener flequillo’ y me encantó”, dijo la conductora en un primer momento. Y siguió: “Asique bueno acá estamos con cambio de look y con cambio de pensamiento. Yo sé que la vibración de la tierra está cambiando y por ende mi vibración y mi sistema de creencias también".En esa misma línea, sumó: "Estoy encontrando respuestas a cosas que quizás formaban parte de mi sistema de creencias pero que podían ser contradictorias”. “Encontré el equilibrio perfecto entre dos de esas partes que me hacían ruido: la de pensar que tenemos todo escrito en el destino y la de sentir que es uno el que va construyéndolo", concluyó.Fue Marina Calabró la encargada de dar el bombazo en su columna en Radio Mitre a mediados de enero. "Hace poco estuvo en las playas de Miami y los portales largaron información acerca de que estaba desarmando posición en Argentina, vendiendo su departamento, su auto y pertenencias, porque se iba a radicar a Miami", empezó diciendo la periodista en aquel entonces refiriéndose a Ivana.“¿Por casualidad conocés a alguien que trabaje en la Embajada de Estados Unidos acá en Argentina?”, preguntó la asistente de Ivana Nadal en un audio difundido por Calabró. Y continuó: “A Ivana le cancelaron la visa, le llegó un mail el viernes, parece que alguien denunció, aparte de todos los medios de comunicación, que ella estaba viviendo instalada allá y que había puesto en venta todas las cosas acá. Y nada, eso es mentira porque estamos acá y ella tiene su casa y todo”.“Sí, está en trámite de vender pero todavía está todo a su nombre y sí, tenemos planes de irnos para allá pero aplicando para la visa de talento, todo legal. Y ahora esto nos estaría cagando un poco todo, se nos trunca todo lo que teníamos pensado para hacer dentro de un mes”, explicó la empleada de la influencer sobre los planes que tenían."Al mail que le mandaron no le vuelven a contestar nada, y a ella le gustaría defenderse, presentar todas las cosas, decir que ella está acá y que no está haciendo nada ilegal y que estuvo el tiempo correspondiente allá”, remató en el audio.