Jimena Barón se sacó la remera y quedó al borde de la censura

Jimena Barón posó sin remera y encendió las redes sociales. En la serie de fotos que publicó frente al espejo, la autora de “La Cobra” deja ver algunos de los tatuajes que tiene en su cuerpo.Como suele ocurrir cada vez que la famosa publica postales, sus admiradores no dejaron pasar la oportunidad para elogiarla.Barón viajó a Europa con su hijo Morrison con motivo de su próxima participación en el programa de Marley y Miko, "Por el mundo" en Telefe.Fiel a su estilo, hace algunos días la cantante reflexionó sobre cómo le está yendo con los hombres en Madrid. “Che, ¿qué onda en España? Siento que ni me miran”, escribió indignada.Luego, hizo una comparación de lo que ella percibe en su mente. Junto a una foto en la que posa solo con una tanga y musculosa para lucir sus abdominales, escribió: “Lo que imagino”. En la segunda imagen, se muestra con su hijo agarrado a sus piernas. “Lo que ven. Poncho, barbijo, bidón de agua, niño anticonceptivo”, señaló en modo irónico.Hace algunas semanas, confirmó que terminó su breve noviazgo con el influencer Matías Palleiro, y si bien es muy activa en sus redes sociales con sus asuntos amorosos, aseguró en una charla con Paulina Cocina, Migue Granados, Santi Maratea y Coscu que las cosas más picantes las sube a mejores amigos para no salir en todos los portales.